Cdp-Ceb, accordo da 350 mln per supportare aree centro Italia colpite da ultimi terremoti

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

LaBanca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb) e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno siglato un accordo di finanziamento da 350 milioni di euro per supportare i progetti di ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Le risorse, messe a disposizione da Ceb, confluiranno nel plafond sisma centro Italia di Cdp e saranno destinate, attraverso intermediari finanziari, a famiglie e imprese per i lavori di riparazione, restauro e ricostruzione dei territori colpiti. L’accordo, si legge in una nota, rafforza ulteriormente la collaborazione tra Ceb e Cdp a supporto di progetti di sviluppo sociale in Italia. Già nel 2016, Ceb ha approvato un finanziamento da 150 milioni per ampliare la dotazione del plafond beni strumentali di Cdp destinato al finanziamento delle attività produttive delle micro, piccole e medie imprese italiane.