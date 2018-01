Cattolica scatta ai massimi dal 2014, +8% in attesa del nuovo piano

Titta Ferraro 11 gennaio 2018 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Scatto in testa al listino milanese per Cattolica Assicurazioni. Il titolo, dopo una sospensione per eccesso di rialzo, segna un progresso dell'8% a 10,20 euro sui massimi a tre anni e mezzo. La compagnia assicurativa guidata da Alberto Minali presenterà il 29 gennaio il nuovo piano industriale che considererà il nuovo accordo di bancassurance con Banco Bpm.