Cattolica, intesa preliminare per rinnovo partnership con Iccrea

Valeria Panigada 25 gennaio 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Cattolica Assicurazioni ha avviato le negoziazioni in esclusiva con Iccrea per il rinnovo della partnership in essere, che scadrà a luglio. L'intesa preliminare raggiunta impegna le due parti a definire nuovi patti parasociali con durata triennale relativi alle compagnie Bcc Vita e Bcc Assicurazioni. In particolare prevedono l'acquisizione da parte di Cattolica di un ulteriore 19% del capitale di Bcc Vita e Bcc Assicurazioni, arrivando così al 70% in entrambe le jv. Le intese preliminari dovrebbero essere formalizzate entro il 7 febbraio.