Cattolica Assicurazioni: applicate svalutazioni per 67 mln, impatto su stima utile 2017

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Cattolica Assicurazioni ha deciso di applicare le nuove procedure di impairment test che hanno portato ad alcune svalutazioni, tra cui quella della partecipazione nel Fondo Atlante, per un totale di 67 milioni. Di conseguenza, ha fatto sapere l'istituto, la previsione di utile consolidato per il 2017 di circa 150 milioni, comunicata al mercato lo scorso novembre, potrà discostarsi per il predetto importo di 67 milioni. Maggiori dettagli verranno forniti in occasione della diffusione dei conti semestrali di Cattolica, in agenda il prossimo 2 agosto.