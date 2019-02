Castagna (Banco BPM): operazione Carige precluderebbe altre opportunità M&A

Titta Ferraro 4 febbraio 2019 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, torna a parlare della possibilità di un coinvolgimento dell'istituto nel salvataggio di Banca Carige. Un'operazione di questo tipo, ha rimarcato Castagna in un'intervista concessa a L'Economia del Corriere della Sera, si fa se c'è un modello industriale, altrimenti si finisce con ricevere una dote. "Ma anche se fosse così, sarebbe necessario lavorare alla ristrutturazione per un anno, un anno e mezzo, impegnandoci in una corsa che ci precluderebbe in futuro di valutare altre opportunità di consolidamento", ha detto il banchiere, che in generale sulle crisi bancarie sottolinea come "fortunatamente Carige, Popolare di Bari e la stessa Banca Mps sono le ultime situazioni da risolvere".La scorsa settimana lo stesso Castagna aveva rimarcato che con Carige le sinergie erano poche e Banco BPM non era quindi interessata.