Casta Diva: vola in Borsa (+8,3%), possibile distribuzione del dividendo dal 2018

29 dicembre 2017

MILANO (Finanza.com)

Il titolo di Casta Diva, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, balza del 8,3% in Borsa a 1,559 euro. Dinamica principalmente legata alla notizia che la società potrebbe pagare il dividendo dal 2018.Il Cda di Casta Diva infatti, riunitosi ieri, ha assunto le seguenti delibere: creazione di un piano di stock granting in favore dei manager particolarmente meritevoli per il raggiungimento di obiettivi aziendali straordinari; la semplificazione della struttura societaria, segnatamente in Turchia, nell’ambito della semplificazione, già in corso, della struttura di governance delle Società controllate e l’approvazione del calendario degli eventi societari del 2018.Il CdA inoltre ha preso atto della possibilità di adottare una politica di distribuzione dei dividendi già a partire dal 2018, nei limiti di legge.