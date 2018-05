Casta Diva si riorganizza: De Micheli nominato presidente e Oddo come a.d.

Valeria Panigada 31 maggio 2018 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Riorganizzazione interna in Casta Diva Group. La società attiva nel settore della comunicazione quotata sul listino Aim Italia ha nominato Andrea De Micheli come presidente, Luca Oddo come amministratore delegato e cooptato Francesco Merone destinandolo all’ufficio di direttore generale. In particolare, De Micheli, nella nuova veste, si occuperà della gestione delle relazioni istituzionali e di seguire i new business prevalentemente in ambito high tech e movie. Mentre Oddo si concentrerà sul rafforzamento del network internazionale, con particolare focus sulla Cina e il MedioOriente.