Casta Diva ridefinisce la mission nel nuovo piano industriale 2018-21

simone borghi 13 dicembre 2018 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva, gruppo attivo a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha approvato il piano strategico 2018-2021. “Communication Strategy and Production” è la nuova mission di Casta Diva Group: supportare il business delle aziende con piani strategici di comunicazione, creatività e assets di comunicazione.Gli obiettivi strategici 2018-2021 mostrano una crescita esponenziale dell’area di business Communication Strategy & Digital, con un CAGR 2018-2021 in termini di ricavi pari a +103% e in termini di primo margine pari a +152%. Questa nuova strategica business area contribuisce all’obiettivo di crescita del fatturato delle altre aree di business, che vede nel 2021 l’area di business Video Content Production a 21,9 milioni di euro (CAGR 2018-2021 pari a +21%) e l’area di business Live Communication & Entertainment a 24,9 milioni di euro (CAGR +7%).In merito ai i principali dati consolidati, nel 2021 il valore della produzione e il primo margine sono attesi rispettivamente a 43,2 e 11,8 milioni (entrambi con un CAGR del 10%). L’Ebitda adjusted, al netto di componenti non ricorrenti, è previsto a fine piano pari a 3,5 milioni (CAGR 21%), mentre l’utile netto pari a 1,8 milioni (perdita netta di 1,3 milioni nel 2017). Dal lato patrimoniale, al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto è stimato pari a 1 milione (contro liquidità per 1,8 milioni a fine 2017).Si segnala infine che la principale linea guida per la crescita del Gruppo, che potrà contribuire all’accelerazione del raggiungimento degli obiettivi strategici di piano, sarà la prosecuzione di una politica di M&A incentrata sulla selezione di società target in grado di ampliare gli orizzonti sia geografici che di business.