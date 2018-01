Casta Diva lancia programma Blue Note Off, stimati ricavi per 500 mila euro

Titta Ferraro 24 gennaio 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group , multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, ha presentato oggi la prima parte del programma di Blue Note Off, il nuovo brand di Blue Note Milano (parte di Casta Diva Group) che ha come obiettivo portare il jazz in location unconventional. Blue Note Milano, con il brand Blue Note Off, vuole offrire al grande pubblico l’opportunità di ascoltare artisti di fama internazionale e giovani talenti in vari luoghi della città.Casta Diva Group stima in 500 mila euro i ricavi nel corso del 2018 attribuibili a questo nuovo progetto. Il programma di Blue Note Off parte da Sisal Wincity di Piazza Diaz che ospiterà ben 14 concerti a partire dal 5 febbraio e che vede protagonisti, tra i primi: Ragonese Bros, Naim, “Lands Project” Decorato e Costantini, Pat Rich, Lady Dillinger seguiti da molti altri.“Blue Note Off si inserisce chiaramente nel solco già tracciato dalle prime due edizioni di JAZZMI - affermano Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Casta Diva Group - . Con il festival di novembre abbiamo portato il jazz in banca, nei teatri, in biblioteca e nelle librerie. Con Blue Note Off ci auguriamo che questa tendenza possa durare tutto l’anno, diventando una piacevole colonna sonora delle serate tra le vie della città e ringraziamo Sisal Wincity per aver creduto fin da subito nel progetto e averlo reso immediatamente fruibile ai milanesi”.