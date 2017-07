Casta Diva: investitore privato acquista azioni oggetto di procedura di recesso

Titta Ferraro 13 luglio 2017 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, ha comunicato la conclusione della procedura di recesso relativa alle 129.414 azioni rimaste inoptate al termine del periodo di offerta in opzione ai soci. L’operazione è avvenuta fuori mercato mediante acquisto da parte di un investitore privato al prezzo unitario di 2,30 euro. "Si tratta di un importante segnale di fiducia nei confronti della società - rimarca una nota di Casta Diva - e del suo progetto di sviluppo basato su partnership strategiche con multinazionali nei settori Spot ed Eventi, sull’acquisizione di aziende nel settore eventi e comunicazione digitale e sull’apertura di nuovi uffici in aree strategiche, come Cina, Emirati Arabi Uniti, America Latina, Germania (nella BU Spot)".