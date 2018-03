Casta Diva, firmato accordo da 400mila euro per produrre uno spot nel settore beni di consumo

Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva, società attiva nel settore della comunicazione quotata sul listino Aim Italia, si è aggiudicata un contratto per la produzione di uno spot pubblicitario per un cliente che opera nel comparto dei beni di consumo. Il contratto ha un valore di 400mila euro. La produzione avrà una durata di un mese circa e sarà realizzatra in Sud Africa.