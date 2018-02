Casta Diva Group entra nel business delle Serie Tv

Luca Fiore 7 febbraio 2018 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Pictures Libano, controllata di Casta Diva Group, ha investito 250mila dollari per entrare nel mondo delle serie Tv. “L’investimento –riporta la nota diffusa da Casta Diva - sarà sostenuto interamente dall’azienda senza attivare il canale bancario, grazie alla produzione di free cash flow del 2017”.CDP Beirut partecipa con altri investitori locali alla realizzazione di una nuova serie TV che prevede complessivamente un budget totale di costi per 550.000 dollari e di ricavi per il solo 2018 di 1,277 milioni di dollari.“L’impegno, indiretto, da parte di CDG (che partecipa al capitale sociale di Casta Diva Pictures Libano con una quota pari al 50,1%) è pari quindi a circa $ 125,000, il relativo ricavo atteso per CDG per il solo 2018 è superiore al doppio di tale cifra”. La serie TV sarà realizzata nei mesi di aprile, maggio e giugno e messa in onda a settembre, 2018.“Il progetto si chiama ‘AWAKE’ ed è un family-drama frenetico ed elegante, che ruota attorno alla storia del personaggio principale, Dana, ragazza libanese trentatreenne, che si risveglia dopo dodici anni di coma per trovare i suoi genitori separati, le sue due sorelle diventate adulte, il suo fidanzato sposato e la tesi di Master che ha creato con un suo compagno universitario diventata un'agenzia pubblicitaria a tutti gli effetti”.