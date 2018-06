Casta Diva: +17% fatturato primi 5 mesi 2018 per Casta Diva Pictures Argentina

Daniela La Cava 7 giugno 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su Aim Italia, ha comunicato che Casta Diva Pictures Argentina, partecipata al 50% da Casta Diva Group, che rappresenta una delle principali società all’interno del gruppo con una contribuzione al fatturato 2017 pari a circa il 7%, ha registrato nei primi cinque mesi del 2018 un fatturato di 24,5 milioni di pesos argentini (pari a circa 850.000 euro), con un incremento del 17% rispetto ai 21 milioni di pesos (pari a circa 724.000 euro) relativi allo stesso periodo del 2017.“Questi risultati sono stati possibili anche grazie alla ripresa dell'economia interna in Argentina”, afferma Cecilia Felgueras alla guida della filiale sudamericana “ma anche agli accordi che abbiamo stretto con la società brasiliana Corazon, con la quale abbiamo appena terminato una produzione del valore di circa US$ 400.000, con la colombiana Rhayuela e la messicana StoryWeProduce”. Felgueras aggiunge inoltre che sono state siglate anche altre partnership in Uruguay e in Cile "dalle quali ci attendiamo un contributo positivo nel secondo semestre dell’esercizio in corso".