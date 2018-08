Cassa depositi e prestiti in Autostrade? Fonte Mef nega ultimi rumor

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2018 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Una fonte del Mef nega l'ipotesi di un coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti in Autostrade, ipotesi riportata da Bloomberg e Reuters. Reuters, in particolare, nel far riferimento a quanto appreso da due fonti in serata, ha riportato che il governo starebbe valutando la possibilità di un ingresso di Cdp in Autostrade con una quota di controllo, dopo il crollo del ponte Morandi di Genova.Ma ministero del Tesoro, che controlla il Cdp per oltre l'80%, non risulta che l'ipotesi di un ingresso della Cassa in Autostrade per l'Italia "sia mai stata valutata".