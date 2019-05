Caso Siri e crisi governo, spread fino a 275. Salvini assicura su tenuta esecutivo, ma dà stoccata a M5S su Raggi

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2019 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Tensione sul mercato dei titoli di stato italiani, con lo spread BTP-Bund a 10 anni che si riavvicina a quota 270 punti base.Il differenziale sale del 2,5% superando i 268 punti, dopo aver testato un massimo intraday di 275 punti base. Dominano i timori sulla sostenibilità dei conti pubblici italiani, all'indomani dell'outlook sul Pil, debito, deficit italiani che la Commissione europea ha rivisto al ribasso.I tassi sui BTP decennali sono saliti fino al 2,7% circa, prima di scendere al 2,63% attuale. Intanto, in vista del CdM di stasera che vedrà protagonista il caso Siri, il vicepremier leghista Matteo Salvini assicura sulla tenuta del governo M5S-Lega:Le elezioni europee sono "importanti e vitali per salvare l'Europa", ma in Italia, sottolinea, "non cambia e non cambierà nulla se tutti manterranno gli impegni e la parola data".Nel corso di una conferenza stampa al Viminale il leader della Lega ha aggiunto: "Abbiamo tante cose da fare e l'Italia ha bisogno di un governo".Ma una stoccata al M5S che chiede le dimissioni di Siri, Salvini l'ha data lo stesso:"Prendo atto che la Raggi è al suo posto nonostante sia indagata da anni. Se il sindaco della Capitale è al suo posto vuol dire che ci sono colpe di serie A e colpe di serie B, presunti colpevoli di serie A e presunti colpevoli di serie B. A casa mia inchiesta vale inchiesta sennò smettiamo di fare politica"."I processi si fanno in tribunale, sennò torniamo indietro e non andiamo avanti", ha sottolineato.