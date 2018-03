Case: con il ribasso dei prezzi ora si può acquistare una camera in più

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Negli ultimi anni il mercato immobiliare in Italia ha visto i prezzi scendere progressivamente e questo ha comportato un cambiamento sul fronte delle richieste e delle compravendite. Secondo quanto rilevato dall’ufficio studi di Tecnocasa, dal 2013 in poi si evidenzia una diminuzione progressiva delle percentuali sui tagli più piccoli come monolocali e bilocali. Questo fino al 2017: infatti, a partire da quest’anno, si registra un lieve incremento della concentrazione dei bilocali in seguito al ritorno della domanda ad uso investimento. Aumento che appare più marcato a Milano e Bologna. La domanda di trilocali è abbastanza costante negli ultimi anni perché grazie al ribasso dei prezzi questa tipologia è ora più accessibile.