Carraro: sottoscritto finanziamento fino a 100 milioni di euro

Luca Fiore 15 febbraio 2018 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Carraro ha emesso una nota per annunciare di aver sottoscritto il contratto di finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di euro con Banco BPM.Il finanziamento, organizzato da Banco BPM, è strutturato in due linee di credito, una Term Loan Amortizing e una Revolving Credit Facility con scadenza nel 2023, prevede la possibilità per un numero limitato di banche di relazione di affiancarsi a Banco BPM.“Questa importante operazione si affianca al bond di 180 milioni di Euro appena emesso da Carraro International ed è mirata a sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine derivanti dalla attesa crescita del Gruppo padovano che pochi mesi fa ha comunicato alla comunità finanziaria il nuovo business plan”.