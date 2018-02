Carraro, raggiunto accordo di finanziamento con banco Bpm per 100 milioni

Valeria Panigada 9 febbraio 2018 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Carraro ha raggiunto un accordo di finanziamento pluriennale con Banco Bpm per un ammontare massimo di 100 milioni di euro. Il finanziamento si affiancherà al prestito obbligazionario da 180 milioni, appena emesso, per sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine e riorganizzare la struttura finanziaria del gruppo. "L'accordo con Banco Bpm rappresenta una nuova e fondamentale tappa che consentirà di completare il processo di riorganizzazione della copertura del fabbisogno finanziario del gruppo e ora che può considerarsi terminata la fase di ristrutturazione, di sostenere la normale operatività in linea con il nuovo piano industriale di recente presentato al mercato", ha commentato Enrico Gomiero, direttore finanziario di Carraro.