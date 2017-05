Carraro: offerta in opzione, sottoscritto il 99,684%

Luca Fiore 26 maggio 2017 - 19:53

MILANO (Finanza.com)

A conclusione dell’offerta in opzione nell’ambito dell’aumento di capitale, Carraro ha annunciato che sono stati esercitati 43.225.974 diritti per la sottoscrizione di 33.620.202 azioni, pari al 99,684% del totale.



Il controvalore complessivo è di 53.657.842,32 euro.



I 136.836 diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 31 maggio e 1°, 2, 5 e 6 giugno 2017.