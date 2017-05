Carraro: conclusa in anticipo l'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati

Luca Fiore 31 maggio 2017 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Carraro ha annunciato che, oggi, nel corso della prima seduta, sono stati venduti, tutti i 136.836 diritti non esercitati (i diritti inoptati) nel corso dell’offerta in opzione. Il controvalore complessivo dell’operazione è di 90.995,94 euro.



L’offerta in opzione si era chiusa con l’esercizio di 43.225.974 diritti per la sottoscrizione di 33.620.202 azioni, pari al 99,684% del totale. Il controvalore complessivo era stato di 53.657.842,32 euro.