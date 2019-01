Carlo Messina: "Accordo Usa-Cina nella seconda parte del 2019 accelererà la crescita”

Alessandra Caparello 28 gennaio 2019 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Unaccordo tra Usa e Cina nei prossimi mesi potrebbe accelerare la crescita. Così l’AD di Intesa SanPaolo Carlo Messina a margine di un convegno organizzato per presentare le iniziative dell'istituto nel sociale come riporta Il Sole 24 Ore. Il numero uno del gruppo bancario più grande d’Italia punta l’attenzione sulla tensione commerciale tra le due superpotenze. “Oggi siamo in una fase di rallentamento mondiale dovuto alla competizione che si è creata tra Usa e Cina, che ha avuto un impatto significativo sulla Germania, che è il principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni. Questo ha creato inevitabilmente un rallentamento della nostra crescita” ha detto Messina. “Credo però che nel corso dei prossimi mesi sarà inevitabile che venga creato un accordo tra Usa e Cina e quindi nella seconda parte del 2019 potrebbe esserci un'accelerazione della crescita” ha continuato Messina – “Ci sono poi delle componenti che riguardano le aziende che sono più legate alla domanda interna che hanno avuto un rallentamento probabilmente per l'impatto derivante dalla crescita dello spread e alcuni altri elementi di attenzione da parte delle famiglie, ma credo che la manovra che è stata disegnata dal Governo certamente porterà diverse risorse nelle disponibilità delle famiglie. Queste saranno investite nei consumi - ha proseguito Messina - e quindi anche sul fronte della domanda interna ci potrà essere un'accelerazione della crescita”. Infine una considerazione sul PIL. “Quanto potrà essere di preciso la crescita nel 2019 io non sono in grado di dirlo” ha concluso Messina.