Carige: trovato accordo tra BlackRock e Schema volontario Fitd. Al fondo Usa il 45% (rumor)

30 aprile 2019

MILANO (Finanza.com)

BlackRock e lo Schema volontario Fitd avrebbero trovato un accordo sul piano di salvataggio di Banca Carige. E' quanto riporta il Messaggero, rendendo noto che lo scorso martedì 24 aprile si è svolta in Bankitalia una riunione per valutare le condizioni su cui dovrebbe basarsi l'offerta vincolante che il fondo americano BlackRock presenterà entro la metà di maggio.Secondo le indiscrezioni del Messaggero, a BlackRock andrebbe il 45% del capitale, mentre al Fitd il 35% di Carige.Il quotidiano romano riporta anche che nelle prossime ore si dovrebbero decidere con la Sga i dettagli sul prezzo di vendita di NPL, crediti deteriorati, per un valore di 1,9 miliardi di euro. Lo scopo è di evitare troppe rettifiche che possano alzare la ricapitalizzazione. Si parla di un valore pari al 21-22% circa.Infine, stando a quanto rende noto anche Bloomberg, giornata cruciale per Carige sarà il prossimo lunedì, 6 maggio, quando a Milano si riunirà il comitato di gestione dello Schema volontario per approvare la conversione dei 318,2 milioni del bond in capitale Carige.