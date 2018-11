Carige: tracciate linee guida piano, parte bond subordinato

Daniela La Cava 30 novembre 2018 - 07:45

MILANO

Ilconsiglio di amministrazione di Banca Carige ha approvato ieri il capital conservation plan, definendo così le linee guida di un nuovo piano industriale. Sono stati inoltre definiti i termini e le condizioni del prestito subordinato fino a 400 milioni di euro. "Viene data immediata esecuzione mediante la determinazione delle condizioni e dei termini di emissione del prestito subordinato T2, in collocamento a partire dal 30 novembre 2018", si legge in una nota della banca ligure. E’ stata poi autorizzata l’operazione che accelera nell’esercizio 2018 il derisking consistente nella conferimento al veicolo di un portafoglio sofferenze (pari a 0,9 miliardi di euro di Gross Book Value) tramite cartolarizzazione per la quale è stato deciso di chiedere garanzia statale. È stato infine nominato chief risk officer Roberto Torresetti, "forte di un’approfondita esperienza in Carige ed in altre realtà sia italiane che internazionali".