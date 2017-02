Carige tenta recupero in Borsa: prende forma il piano industriale, si tenta di evitare ricapitalizzazione

Alessio Trappolini 15 febbraio 2017 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Mattinata di Piazza Affari bene impostata per il settore bancario (FTSE Italia All Share Banks +1,7%). Tira le fila dei rialzi il titolo Carige, +4,30% a 0,3129 euro, sulla scia delle indiscrezioni che vedono delinearsi il piano industriale che sarà presentato alla Bce il prossimo 28 febbraio. Il management tenterà di scongiurare l’ipotesi aumento di capitale, il ricorso al quale ha intimorito il mercato nei giorni scorsi in cui il titolo è stato bersaglio delle vendite.