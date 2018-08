Carige, si dimette altro consigliere, dimissioni salgono a sei. La risposta del cda alla Bce

Laura Naka Antonelli 9 agosto 2018 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Salgono a sei le dimissioni dal cda di Banca Carige. L'ultima a lasciare è il consigliere Lucia Venuti, nominata in quota Malacalza. Nel frattempo la banca, che secondo Moody's rischia sempre di piàù il default, ha scelto il nuovo presidente del cda che rimarrà in carica fino all'assemblea del prossimo 20 settembre: si tratta di Giulio Gallazzi. L'Ansa riporta inoltre alcuni estratti della risposta che la banca ha dato alla lettera della Bce.Riguardo alla governance, è già stata convocata l'assemblea per il rinnovo. Sui ritardi dell'emissione del bond subordinato e della cessione degli asset non strategici, hanno pesato le condizioni del mercato e la ricerca di acquirenti adeguati, ma anche senza il bond la banca potrà raggiungere entro il 2018 i target patrimoniali richiesti.Per quanto riguarda l'aggregazione, si legge nella risposta del cda alla Bce, toccherà al nuovo cda occuparsene, così come del nuovo piano di conservazione del capitale da presentare entro il 30 novembre.