Carige: per commissari ricapitalizzazione precauzionale da attivarsi come ipotesi del tutto residuale

Laura Naka Antonelli 8 gennaio 2019 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

"Al fine di garantire la stabilità della raccolta a medio termine nella presente fase di transizione traendo beneficio dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, i Commissari sono in procinto di chiedere l'attivazione della garanzia statale sulla emissione di obbligazioni". E' quanto si legge nel comunicato stamoa diffuso oggi da Banca Carige, all'indomani del decreto con cui il governo M5S-Lega ha disposto alcune misure e opzioni per mettere il sicurezza l'istituto.Nel comunicato si precisa che "l'ipotesi di ricapitalizzazione precauzionale (la stessa adottata per Mps) così come evocata dal comunicato del Consiglio dei Ministri, è da considerarsi come una ulteriore misura a tutela dei clienti, da attivarsi come ipotesi del tutto residuale".Intanto, affrontando il dossier Carige, il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini si è così espresso:"Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati edimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati".