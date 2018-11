Carige non fa prezzo, tracollo teorico del 48% dopo varo piano rafforzamento

Titta Ferraro 13 novembre 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di ordini di vendita sul titolo Banca Carige che non fa prezzo in avvio. Il titolo dell'istituto ligure segna un teorico calo di oltre il 48% a 0,0019 euro.Ieri il consiglio di amministrazione di Carige ha dato il via a un piano di rafforzamento del capitale per 400 milioni complessivi. Il piano prevede l'emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 con meccanismi di conversione per un ammontare compreso tra 320 milioni e 400 milioni; aumento di capitale in opzione da 400 milioni (con assorbimento del prestito subordinato).