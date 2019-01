Carige, lo studio: banca ha bisogno di oltre 500 milioni, di cui 200 mln con aumento capitale

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2019 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Carige osservata speciale, dopo che un articolo del Sole 24 Ore ha riportato i risultati di uno studio condotto con l'aiuto di R&S Mediobanca. Il titolo dell'articolo è più che indicativo:"Carige, ecco perché servono oltre 500 milioni".Lo studio fa riferimento ai dati di Bankitalia contenuti nel rapporto di stabilità finanziaria, da cui è emerso che a metà del 2018 l'NPL ratio del sistema bancario italiano - il rapporto tra crediti deteriorati netti e crediti netti totali a clienti- era del 6,5%.Nel caso di Carige si stima che a fine 2018 l'NPL ratio sia sceso di 3 punti da settembre, dal 14,6% all'11,6%. Per portare l'NPL ratio della banca genovese al 6,5% di sistema, secondo il Sole "occorrerebbe far sparire 850 milioni di crediti dubbi al netto degli accantonamenti"."Azzerando le sofferenze nette residue (216 milioni) e mettendo mano per il resto agli Utp - fa notare il quotidiano di Confindustria - si produrrebbero perdite aggiuntive per circa 200 milioni, che dovrebbero essere compensate con un aumento di capitale di analogo importo per rispettare il total capital requirement dello Srep, dando per acquisiti i 320 milioni Tier 2 a sostegno del total capital ratio che oggi vengono forniti dall'oneroso prestito di sistema".L'articolo ricorda che "la Bce aveva chiesto un total capital requirement del 13,1% nel 2018, elevato al 13,75% per il 2019 nell'ipotesi contenuta nel prospetto dell'aumento di capitale da 400 milioni che è saltato a dicembre. Ci si arriverebbe appunto con poco più di 500 milioni di capitale di vigilanza complessivo: almeno 190 milioni di mezzi freschi e 320 milioni per compensare il prestito tier 2 da rinegoziare".