Carige: convocata per il 22 dicembre l'assemblea per l'aumento di capitale

Valeria Panigada 16 novembre 2018 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Banca Carige ha convocato per il prossimo 22 dicembre l'assemblea dei soci per l'aumento di capitale da 400 milioni. Nei giorni scorsi l'istituto ligure ha varato una manovra di rafforzamento patrimoniale per assicurare la messa in sicurezza della banca attraverso due operazioni collegate: l'emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 da effettuarsi nelle prossime settimane e un successivo aumento di capitale.