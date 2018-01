Carige balza +3% dopo rumor su crediti unlikely-to-pay e cessioni single name

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Focus su Carige, che segna un balzo del 3%.Occhio alle indiscrezioni riportate da MF, secondo cui la banca ligure starebbe formulando un piano per la vendita dei crediti unlikely-to-pay per 500 milioni di euro.Non solo: Carige potrebbe liberarsi di una ventina di posizioni singole - cessioni single name - per un importo tra i 5 e i 30 milioni.La banca punterebbe così a smobilizzare singoli crediti inesigibili di importo notevole, invece che grandi portafogli onnicomprensivi.