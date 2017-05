Carige: atteso in mattinata il Cda, ricapitalizzazione e piano industriale 2020 al centro dei lavori

Alessio Trappolini 30 maggio 2017 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

E’ atteso questa mattina intorno alle ore 11 il Consiglio di amministrazione di Banca Carige con al centro il delicato tema della ricapitalizzazione fino a 450 milioni (annunciata lo scorso febbraio) e il piano al 2020. In questo quadro il titolo dell’istituto genovese scambia in lieve ribasso a Piazza Affari, -0,2 per cento a 0,2501 euro.