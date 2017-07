Carige ancora in rialzo: oggi Cda su governance e attuazione piano, +30% in una settimana

Alessio Trappolini 11 luglio 2017 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Banca Carige viaggia ancora a marce ingranate a Piazza Affari in vista di un Cda in calendario quest’oggi con al centro il tema della governance. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere nominato un nuovo membro del board per ristabilire il numero dei componenti a 15.Inoltre, nel board odierno dovrebbero essere discussi i primi passi da compiere in vista del rafforzamento patrimoniale da 700 milioni (sembra ancora presto per decidere la data in cui si riunirà l'assemblea straordinaria per l'ok all'aumento di capitale da 500 milioni), e della dismissione di ulteriori 1,2 miliardi di Npl, dopo l'avvio della cartolarizzazione dei primi 938,6 milioni.In questo quadro il titolo mostra una progressione di circa il 2,78% a 0,2587 euro dopo che nell’ultima settimana il prezzo è salito di quasi 30 punti percentuali.