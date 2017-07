Carige: al via processo di cessione degli asset

Luca Fiore 31 luglio 2017 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito delle azioni volte al rafforzamento patrimoniale, Banca Carige ha avviato il processo per la cessione di un portafoglio crediti in sofferenza (NPL), la cessione della piattaforma di gestione di NPL, la dismissione di asset immobiliari, di Creditis SpA del business merchant book.Gli operatori dimostrano di apprezzare, e il titolo viaggia in territorio positivo del 4,4% a 0,240 euro.