Carige al test in Borsa dopo stop ad aumento di capitale

Titta Ferraro 27 dicembre 2018 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Caos per Banca Carige dopo che l'assemblea di sabato scorso non ha approvato l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Ora gli investitori temono il rischio di un'escalation negativa per la banca ligure con la prospettiva di un destino simile a quello delle banche venete. Il Financial Times paventa proprio questa possibilità a meno che un cavaliere bianco - il governo o un acquirente - metta in salvo l'istituto nelle prossime settimane.Intanto il Consiglio di Amministrazione riunitosi domenica per valutare le delibere dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2018 e le motivazioni che ne sono alla base, attinenti a temi che hanno in parte già formato oggetto dei lavori del Consiglio di Amministrazione stesso, ha riaffermato il proprio massimo impegno a tutelare gli interessi dei clienti, degli azionisti e di tutti gli stakeholder della Banca.Il Presidente Pietro Modiano e l’Amministratore Delegato Fabio Innocenzi rimangono alla guida della banca e riferiranno alle autorità gli esiti dell’Assemblea del 22 dicembre. Il vicepresidente del consiglio Lucrezia Reichlin e il consigliere Raffaele Mincione hanno rassegnato le dimissioni.