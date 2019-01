Carige: Standard Ethics sospende rating

Daniela La Cava 9 gennaio 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics (SE) ha sospeso il rating assegnato a Banca Carige. "La decisione - spiega l'agenzia di rating in una nota - fa seguito alla nomina di tre commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza da parte della Bce. Il commissariamento della decima banca italiana, con sede a Genova, è scattato in seguito alle dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione". Alla banca ligure, componente dello SE Italian Index, era stato assegnato (il 26 luglio 2016) un rating “E+”, ovvero “non conforme”.L'insediamento di un'amministrazione straordinaria è stato annunciato dalla Banca centrale europea (Bce) il 2 gennaio, giorno in cui la Consob ha disposto la sospensione temporanea dei titoli di Carige. Il motivo alla base delle dimissioni del cda è l'esito dell'assemblea di dicembre che non ha approvato l’aumento di capitale da 400 milioni. Il compito della Vigilanza europea è quello di guidare la banca al fine di stabilizzarne la governance e di perseguire soluzioni per assicurare la conformità alle norme.Standard Ethics precisa che seguirà da vicino l’evolvere della situazione, le scelte della Bce e dei commissari.