Carige, Soro: 'sereni dopo dimissioni Tesauro, su bond attendiamo condizioni mercato migliori'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

I cambiamenti della governance "non rallenteranno le operazioni previste dal piano industriale, siamo sereni". E' quanto ha detto il direttore finanziario di Carige, Andrea Soro, in merito alle dimissioni del presidente dell'istituto, Giuseppe Tesauro.A margine della Mediobanca Ceo Conference a Milano, Soro ha sottolineato che Carige va avanti con le "operazioni straordinarie previste dal piano", riferendosi al lavoro sugli Npe, sulle cessioni di immobili ed eventuali cessioni non strategiche, e aggiunge che "dobbiamo finalizzare la cessione di Creditis".Sull'emissione di bond, "siamo pronti, stiamo alla finestra, attendiamo condizioni di mercato migliori".Il titolo Carige reagisce alla notizia delle dimissioni di Tesauro con un calo superiore a -1%, a quota 0,008 euro.