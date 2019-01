Carige, Passera: 'Se mettono su mercato Utp e Npl valuteremo, a metà febbraio Illimity aggiorna piano'

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2019 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

"Se mettono sul mercato UTP e NPL in ogni caso guarderemo. Vedremo cosa decideranno di fare". Ha risposto così Corrado Passera, amministratore delegato di Illimity, a chi lo ha interpellato in merito a un possibile interesse del gruppo da lui gestito verso una "bad bank" di Carige (nel caso in cui l'istituto commissariato quest'anno dalla Bce si dividesse in due, separando i suoi asset performanti da quelli che zavorrano al momento il suo bilancio).Sui nuovi target di Illimity sulle acquisizioni di Npl per il 2019, Passera ha detto che "a metà febbraio facciamo la presentazione e l'aggiornamento del piano, anche in funzione della fusione (con Banca Interprovinciale)".