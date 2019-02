Carige: Mustier (Unicredit) non commenta svalutazione totale del bond subordinato fatta da Intesa

Titta Ferraro 7 febbraio 2019 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, non fornisce indicazioni circa l'eventuale svalutazione della quota del bond subordinato Banca Carige in pancia alla banca. "Abbiamo sempre un approccio conservativo al rischio", si è limitato a dire Mustier nel corso di una conference call tenuta questa mattina. Il banchiere non ha voluto commentare quanto fatto da Intesa Sanpaolo che ha svalutato totalmente per 54 milioni la quota detenuta nell'analogo bond di Banca Carige.Unicredit detiene una quota pari a 60 milioni nel bond erogato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario.