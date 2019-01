Carige, Messina (Intesa) indica due vie: o si fonde con una banca media o diventa pubblica

Titta Ferraro 23 gennaio 2019 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Il dossier Banca Carige non è sul tavolo dell'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Nel corso di un'intervista a Bloomberg Tv, il banchiere italiano ha precisato che la banca non ha subito alcuna pressione per rilevare BancaCarige.Messina, presente in questi giorni al World Economic Forum di Davos, sottolinea come la quota di mercato rilevante che Intesa ha in Italia implica che non c'è nessuna possibilità di acquisizione in Italia.Per il futuro di Carige l'ad di Intesa vede due possibili scenari: diventare pubblica o aggregarsi con una banca di medie dimensioni.