Carige: Malacalza sottoscrive altre 2,5 miliardi di azioni

Luca Fiore 22 dicembre 2017 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento alle 14.425.301.640 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione non sottoscritte a conclusione dell’offerta in Borsa (pari a circa il 29% del totale delle nuove azioni offerte nell'aumento di capitale in opzione), Malacalza Investimenti ha comunicato la volontà di esercitare il proprio diritto di sottoscrivere 2,5 miliardi di nuove azioni per un controvalore pari a 25 milioni di euro.Sulla base degli accordi sottoscritti, le restanti 11.925.301.640 azioni saranno allocate a Equita SIM per conto dei sub-garanti di prima allocazione.