Carige, Maccarone (Fidt): "Nomina nuovo AD da parte di BlackRock"

6 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo AD di Banca Carige lo nominerà BlackRock. Così Salvatore Maccarone, numero uno del Fondo interbancario, sulla governance futura dell’istituto ligure."Noi non desideriamo avere il controllo e opereremo perché questo effetto non si verifichi", ha aggiunto Maccarone che ha anche precisato che la quota di Carige controllata dal Fondo, il presidente del Fidt ha previsto che “se l'aumento sarà di circa 720 milioni saremo intorno al 43%". Maccarone ha spiegato che le azioni in mano ai soci privati avranno "warrant in base a cui c’è la possibilità per i portatori di acquistare azioni del Fondo, che ha interesse a liberarsene perchè non è azionista stabile". Il Fondo uscirà attraverso l'esercizio dei warrant da parte degli altri azionisti (previsto entro il 2023) o vendendo le quote sul mercato. L'operazione, ha proseguito Maccarone, "si concluderà entro l'anno” e il prossimo passo è la presentazione dell'operazione il 17 alla Bce, poi ci saranno le autorizzazioni", tra cui l'esenzione dall'obbligo di opa da parte della Consob e "una serie di passaggi che occuperanno quest'anno".