Carige, Innocenzi: 'titolo penalizzato da aumento capitale. Piano industriale va avanti'

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

"Credo che il mercato stia facendo delle valutazioni su quelli che possono essere gli impatti dell'aumento di capitale ma questo bisogna chiederlo agli operatori di mercato". Così il consigliere delegato di Banca Carige, Fabio Innocenzi, ha commentato il trend del titolo Carige in Borsa, che ha bruciato quasi la metà del suo valore dopo che il cda ha dato l'ok al piano di ricapitalizzazione da 400 milioni di euro.Riguardo al piano industriale in atto, Innocenzi ha affermato che non si è parlato di un suo congelamento."Abbiamo anzi un piano che sta andando avanti con la priorità della riduzione del rischio, che prevede la cessione di Utp e la cartolarizzazione delle sofferenze. Questi sono i due pilastri aggiuntivi al 'pilastrone' del rafforzamento patrimoniale. Quindi, non c'è nulla di accantonato ma abbiamo delle priorità e credo che il menu delle priorità sia bello ricco per le prossime settimane".A Piazza Affari il titolo arretra di oltre -5% a 0,0018 euro, e scende sotto la soglia dei 100 milioni di capitalizzazione, a 99,47 milioni.