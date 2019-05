Carige, Di Maio: "Ok al piano di Blacrock ma se supportato da piano industriale"

Alessandra Caparello 8 maggio 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Ok al piano di Blackrock per Banca Carige ma se supportato da un piano industriale. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio nel corso di un question rime alla Camera. “Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha approvato l'intervento su Carige secondo lo schema concordato con Blackrock convocando l'assemblea per il 14 maggio. L'interesse manifestato da questi investitori potrebbe rappresentare un segnale positivo per rilancio della banca, se supportato da un piano industriale in grado di garantire sostenibilità e coerenza con la realtà economica e sociale in cui Carige si colloca" ha sottolineato Di Maio.“Carige è l'ennesimo caso di banca portata sull'orlo del fallimento a causa di una gestione scellerata e commistioni politiche. Siamo a lavoro perchè paghi il conto chi è responsabile e non chi è vittima".