Carige: Consob vieta vendite allo scoperto per la seduta odierna

14 novembre 2018

MILANO (Finanza.com)

LaConsob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige. Il provvedimento, si legge nella nota diffusa oggi, ha efficacia per l'intera seduta odierna. Il divieto è stato deciso dopo le forti vendite che si sono abbattute ieri sul titolo dell'istituto ligure in scia al varo del piano di rafforzamento. Nei giorni scorsi Carige ha dato il via a un piano di rafforzamento del capitale per 400 milioni complessivi. Il piano prevede l'emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 con meccanismi di conversione per un ammontare compreso tra 320 milioni e 400 milioni; aumento di capitale in opzione da 400 milioni (con assorbimento del prestito subordinato).