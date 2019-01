Carige: 10 i potenziali acquirenti tra cui UniCredit, Banco BPM e BNP Paribas. Quell'alert di Modiano su picco fuga depositi

Laura Naka Antonelli 9 gennaio 2019 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Bloomberg riporta alcune indiscrezioni su Banca Carige, scrivendo in un articolo che la banca genovese, per cui il governo M5S-Lega ha disposto un decreto, è in contatto con 10 acquirenti potenziali, che includono UniCredit, Banco BPM e la francese BNP Paribas.Si tratta di 10 banche potenzialmente interessate a rilevare l'istituto, a condizione tuttavia che lo stesso riduca il carico dei crediti deteriorati e i costi di rifinanziamento dei debiti.Tra gli acquirenti potenziali ci sarebbero anche fondi stranieri. I portavoce di UniCredit, Banco BPM e BNP Paribas hanno per ora preferito non commentare le indiscrezioni.La banca, commissariata la scorsa settimana dalla Bce e gestita ora dai tre commissari straordinari Fabio Innocenzi, Raffaele Lerner e Pietro Modiano, avrebbe intanto secondo la stessa fonte sofferto una fuga depositi che avrebbe raggiunto il suo picco nella giornata di lunedì, 7 gennaio.La fonte ha però rassicurato che il decreto del governo M5S-Lega - che prevede garanzie per l'emissione di nuovi bond per un valore fino a 3 miliardi di euro - dovrebbe a suo avviso limitare la corsa agli sportelli.Principalmente, è stato precisato, la fuga dei depositi sarebbe avvenuta per mano dei clienti istituzionali.Dagospia aveva riportato che lo stesso Pietro Modiano, tra i commissari straordinari di Carige, avrebbe contattato il ministro dell'Economia Giovanni Tria a causa della fuga di clienti "pesanti", con grandi somme depositate presso la banca.Così Dagonews:"D'altronde è la prima volta che la BCE usa i suoi poteri per mettere sotto tutela una banca. Modiano ha quindi dovuto avvertire il governo: occhio che qui si stanno svuotando le casse, molto più rapidamente di quanto si pensasse". Di qui, la riunione del Consiglio dei Ministri convocata in fretta e furia senza giornalisti né conferenza stampa.