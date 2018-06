Carel: prezzo IPO a 7,2 euro. Domanda pari a 4,5 volte il quantitativo di azioni offerte

michele fanigliulo 7 giugno 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Carel Industries ha comunicato che si è concluso con successo il periodo di offerta relativo al collocamento privato riservato ad investitori istituzionali delle azioni ordinarie della Società, finalizzato alla quotazione sul MTA, sul segmento STAR.La domanda complessiva, al prezzo di offerta, ha superato di 4,5 volte il quantitativo di azioni offerte prima dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe. Al termine del periodo di offerta il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in 7,20 per Azione corrispondente ad una capitalizzazione di mercato della società pari a 720 milioni.Il collocamento istituzionale ha avuto ad oggetto 35.000.000 di azioni, pari al 35% del capitale sociale della società, poste in vendita da Luigi Rossi Luciani (per n. 21.185.945 azioni) e da Luigi Nalini (per n. 13.814.055 azioni).Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale e di spettanza esclusiva degli azionisti venditori sarà pari ad 252,0 milioni. Tale importo potrà incrementarsi fino a 289,8 milioni in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe.La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Carel è prevista per lunedì 11 giugno 2018.