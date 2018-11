Carel Industries acquisisce il 100% di Recuperator

simone borghi 26 novembre 2018 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Carel Industries ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Recuperator, società italiana attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore “aria-aria”.L’operazione consentirà di consolidare il ruolo di Carel come fornitore di soluzioni complete nei confronti dei produttori di centrali di trattamento dell’aria per poter garantire loro soluzioni sempre migliori. La combinazione tra la tecnologia utilizzata dalla società oggetto della transazione con la tecnologia e la capillare rete vendite di Carel permetteranno un rafforzamento della leadership europea del Gruppo nelle proprie nicchie di mercato.Il prezzo di acquisto per il 100% del capitale sociale di Recuperator è pari a 25,7 milioni di euro, finanziato mediante ricorso a mezzi propri e finanziamenti bancari. Nel corso del 2017, la società ha realizzato ricavi pari a circa 16,4 milioni di euro e un MOL di circa 1,7 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 risulta positiva per circa 6,9 milioni di euro.