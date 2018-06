Carburanti: revocato sciopero dei benzinai programmato per oggi

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Letre Federazioni dei gestori carburanti (Faib, Figisc e Fegica) hanno revocato lo sciopero previsto per oggi contro la fatturazione elettronica, a seguito dell’incontro avvenuto ieri con il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in cui è stato confermato l’inserimento nel decreto di una proroga, al primo gennaio 2019 dell’obbligo di entrata in vigore dell’emissione della fattura elettronica ai clienti che ne fanno richiesta. “Siamo molto soddisfatti del dialogo costruttivo che si è instaurato con il ministro – ha commentato Martino Landi, presidente di Faib – che non riguarda solo questo tema, molto importante per noi, ma che va a toccare altre questioni centrali per il settore: come costo della moneta elettronica e dumping contrattuale".