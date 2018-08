Carburanti: in Italia il diesel costa il 19% in più che in Germania

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

In Italia si paga il diesel tra i più cari d'Europa. Secondo una ricerca dell'Unione europea delle cooperative Uecoop sui prezzi alla pompa, la differenza tra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania è del 18,9%, con i tedeschi che pagano in media fino a 13 euro in meno per un pieno. Se poi si prende in considerazione la benzina il differenziale con le stazioni di servizio in Germania raggiunge il 12,4%.Nella Ue, dopo la Svezia con 1,52 euro al litro, è l’Italia a pagare il diesel più caro d’Europa con 1,51 euro al litro, mentre il record del prezzo per la benzina è dei Paesi Bassi con un valore medio di 1,69 al litro, seguita dalla Grecia con 1,66 mentre l’Italia segue a ruota con 1,63 euro al litro.I prezzi del pieno al dettaglio da nord a sud della Penisola possono variare anche di diversi centesimi al litro a seconda che si vada in una stazione servita o self service, che ci si trovi dentro la rete autostradale oppure che si faccia rifornimento in una cosiddetta pompa bianca, ossia fuori dalla rete delle grandi aziende petrolifere.