Carburanti: aumento della spesa per gli automobilisti, più della metà va all'Erario per accise e Iva

Valeria Panigada 25 gennaio 2019 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Laspesa per carburanti è aumentata in un anno del 10,5% a oltre 59 miliardi di euro nel 2018, confermandosi come la principale voce di spesa degli italiani per la gestione delle auto. L'aumento è spiegato dall’effetto congiunto di una crescita dei consumi del 3,3% e dei prezzi alla pompa che, sulla base delle elaborazioni del Centro Studi Promotor, nel 2018 sono stati mediamente più alti che nel 2017 del 5% per la benzina e del 7,8% per il gasolio. Della crescita della spesa degli italiani per l’acquisto di benzina e gasolio auto ha beneficiato in primo luogo l’Erario che, secondo lo studio, ha incassato nel corso dell’anno 35,752 miliardi con un incremento di 1,806 miliardi sul 2017 (+5,3%).